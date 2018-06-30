中國財經

中國製造業活動回落，國家統計局公布，6月官方製造業採購經理指數(PMI)51.5，較5月的51.9回落0.4個百分點，略差於市場預期51.6，亦於8個月高位回落；不過，仍高於上半年均值0.2個百分點，製造業總體繼續保持擴張態勢。

從企業規模看，大型企業PMI為52.9，按月回落0.2個百分點，保持在臨界點之上；中型企業PMI為49.9，下降1.1個百分點，落至臨界點以下；小型企業PMI為49.8，回升0.2個百分點，仍低於臨界點。

分類指數方面，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為53.6，低於上月0.5個百分點，仍處於擴張區間，表明製造業生產保持增長，增速有所放緩。

新訂單指數為53.2，較上月回落0.6個百分點，繼續高於臨界點，表明製造業市場需求保持擴張，增幅有所收窄。

原材料庫存指數為48.8，比上月下降0.8個百分點，位於臨界點以下，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。

從業人員指數為49.0，稍微低於上月0.1個百分點，位於臨界點以下，表明製造業企業用工量收縮。

供應商配送時間指數為50.2，高於上月0.1個百分點，位於臨界點之上，表明製造業原材料供應商交貨時間有所加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，6月製造業基本面總體向好。在調查的21個行業中，15個行業的PMI位於擴張區間，其中醫藥製造業、專用設備製造業、計算機通信電子設備及儀器儀表製造業PMI均位於54.0以上的較高景氣區間，保持較快增長。