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今日 09:45 中國財經

中國6月非製造業PMI略勝預期

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中國非製造業PMI略勝預期，國家統計局公布，6月非製造業商務活動指數升至55.0，較5月升0.1個百分點，亦優於預期的54.8，非製造業總體延續穩中有升的發展勢頭。

分行業看，服務業商務活動指數為54.0，與上月持平，服務業繼續保持較快增長態勢。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視和衞星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0以上的高位景氣區間，業務總量實現快速增長。

道路運輸業、資本市場服務、居民服務及修理業等行業的商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為60.7，比上月上升0.6個百分點，建築業擴張步伐有所加快。

新訂單指數為50.6，比上月回落0.4個百分點，仍位於臨界點之上，表明非製造業市場需求增速有所放緩。分行業看，服務業新訂單指數為50.3，比上月輕微回落0.1個百分點，繼續高於臨界點。建築業新訂單指數為52.6，回落1.6個百分點，位於臨界點以上。

業務活動預期指數為60.8，回落0.2個百分點，持續位於高位景氣區間，表明非製造業企業對市場發展預期保持樂觀。分行業看，服務業業務活動預期指數為60.3，與上月持平。建築業業務活動預期指數為63.6%，回落1.5個百分點。

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