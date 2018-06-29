中國財經

人民幣滙價終止連跌6日的頹勢。人民幣兌美元在岸價(CNY)中段一度下探7個半月的新低，跌穿6.64，低見6.6425，收市微升。

人民幣兌美元在岸價收報6.6246，較上日下午4時30分收報6.6250，微升4點子或0.01%；較昨晚11時30分最後成交價6.6248，走強2點子。

總結本月，在岸價大跌3.38%，創1994年滙率併軌以來24年最大單月跌幅。

離岸價(CNH)更曾跌穿6.65，低見6.6523，截至香港時間傍晚6時05分，離岸價報6.6283，在岸價報6.6209。

官方今日開出的中間價連續第8天下跌，報6.6166，較上日中間價6.5960再下調206點子或0.31%，創去年12月13日以來最弱。

交易員指出，歐洲達成移民協議令歐羅回升，加上大行出手提供美元流動性助力，人民幣間接受惠。但近期人民幣連續調整，客盤已從逢高結滙思路轉向逢低購滙，短期人民幣或呈現易跌難升走勢。

另有交易員認為，隔晚人民銀行在次季度例會新聞稿中未提及「保持人民幣滙率基本穩定」措詞，或表明監管層對目前人民幣快速調整並不感到緊張，也可以看出監管政策取向從此前的外部平衡轉向內部平衡，市場亦應逐漸適應彈性較高的人民幣滙率。

人民銀行召開2018年第二季度貨幣政策例會指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融走勢，加強形勢預判和前瞻性預調微調；堅決綜合運用多種貨幣政策工具，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康發展，穩定市場預期。