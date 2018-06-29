中國財經

內地股市在6月最後一個交易日收高，上證指數收復2800點關口，漲逾2%，終止連跌4日，創逾4個月最大單日漲幅。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增逾12%至3431億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計挫1.47%，連跌6個星期，累計跌345點或10.83%。滬指6月急挫8.01%，創29個月最大單月跌幅；今年次季挫10.14%，上半年累挫13.9%。

上證指數今早高開2點後窄幅上落，其後升幅不斷擴大，收市報2847點，漲60點或2.17%，最高見2848點，漲61點或2.21%；低見2782點，跌4點或0.16%，成交1356.52億元。

深成指亦高開高走，收報9379點，漲307點或3.39%，最高見9381點，漲309點或3.41%，成交2074.17億元。

深成指6月跌8.9%，連跌3個月，累挫13.7%；半年累挫15.04%。

滬深300指數報3510點，漲87點或2.55%；創業板指數報1606點，漲63點或4.08%。

分析師表示，央行貨幣政策報告稱將保持流動性合理充裕，短期市場流動性預期開始改善，刺激今天大市強勁反彈，個股普遍上漲，滬指全日反覆上揚，但交投量仍然明顯不足。在近日連續下跌後，此前壓制市場的負面因素對大市的影響正逐漸減弱，料後市有望延續反彈。

各板塊全線走揚，半新股飆逾7%；化工股漲逾3%；水泥、有色金屬、電力、金融、煤炭、石油股漲逾2%；房地產、鋼鐵股漲逾1%。