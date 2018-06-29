中國財經

人民幣滙價持續下滑，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.64，低見6.6425，現時跌逾百點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.6365，較上日下午4時30分收報6.6250，大跌115點子或0.17%；較晚上11時30分最後成交價6.6248，走弱117點子。

離岸價(CNH)更曾跌破6.65，低見6.6523，最新報6.6471。

官方今日開出的中間價連續第8天下跌，報6.6166，較上日中間價6.5960再下調206點子或0.31%，創去年12月13日以來最弱。