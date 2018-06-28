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今日 18:06 中國財經

人民幣跌穿6.63 收逾7個月低

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人民幣滙價持續下滑，兌美元在岸價(CNY)連續第6日下跌，收市跌300點子，創逾7個月的新低；自6月14日以來的不足半月時間內，累計挫逾3.5%。

人民幣兌美元在岸價收報6.6250，較上日下午4時30分收報6.5950，大跌300點子或0.45%；較晚上11時30分最後成交價6.6020，走弱230點子。

在岸價在官方收市後迅速走貶，進一步跌穿6.63，低見6.6345；離岸價(CNH)更曾跌破6.64，低見6.6405。截至香港時間下午5時50分，在岸價報6.6277，離岸價報6.6338。

官方今日開出的中間價連續第7天下跌，報6.596，較上日中間價6.5569，大幅下調391點子，創2017年12月20日以來新低。

交易員指出，人民幣中間價疑似部分過濾，或是監管層不希望市場緊張情緒升溫，早段在下探6個半月新低後縮減跌幅，但美滙指數再度上揚，加上貿易戰威脅持續施壓市場情緒，購滙力道持續攀升，後續仍需重點關注美元走向和中美貿易摩擦進展。

另有交易員認為，近期客盤情緒波動導致供需失衡，收市價不斷被壓低，市場價和中間價形成負循環，若市場情緒趨穩，近期人民幣獨立走勢也會很快消化；若美元維持95關口波動，人民幣繼續大跌機會不大。

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