中國財經

內地股市收跌，上證指數挫近1%，失守2800點關口，連跌4日，收近28個月新低。兩市成交合計降至3060億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開13點，即失守2800點關口，中段一度回穩，惟午後再度走軟，跌幅更不斷擴大，收市報2786點，跌26點或0.93%，最低見2782點，挫30點或1.09%；高見2825點，升12點或0.46%，成交1296.87億元。

深成指亦反覆下滑，收報9071點，挫96點或1.06%，最低見9065點，挫103點或1.13%；高見9230點，升62點或0.68%，成交1763.27億元。

滬深300指數報3423點，挫35點或1.03%；創業板指數報1543點，跌2點或0.17%。

分析師表示，今早滬指一度回穩，但午後再度下探，中段再創本輪下跌行情新低2782點，前期資金聚集的消費股今日加入補跌行列。臨近半年底，資金面略偏緊，加上近期人民幣滙率連續下跌，市場情緒未見好轉，料後市仍將下跌尋底。

各板塊幾乎全線受壓，半新股挫近3%；釀酒股挫2%；化工、水泥、煤炭、有色金屬、房地產股挫逾1%；鋼鐵、石油、電力、金融股偏軟；僅得紡織機械股漲近4%。

新華社早前發表評論強調，A股有理由經過歷練更加健康發展，短期市場波動會受到多重因素影響，具有一定的隨機性、不確定性，但如果放眼中國經濟和上市公司的基本面，就會發現這種擔心是不必要的。