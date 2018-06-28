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今日 14:19 中國財經

台股五連跌 低收0.44%

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台灣股市高收，加權指數收報10654點，跌46點或0.44%。

台股今早低開31點，中段一度回穩，惟其後跌幅再度擴大，最低見10633點，連續5日下跌。其中，食品股挫2.07%，造紙股亦挫1.38%。

分析師指出，台股今日反覆偏軟，主要是跟隨隔晚美國股市下滑，其中道指連續第3日技術上處於200天移動平均線之下，納指更跌逾1%，因科網股及金融股表現疲弱。

不過，內地官媒再發文撐市，加上美國總統特朗普政府最新對限制外國投資的立場軟化，可能使對華貿易爭端有所緩和，令大市跌幅有限。

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