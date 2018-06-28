中國財經

商務部發言人高峰表示，中國關注有關外國在美國投資法案的立法情況，對包括中國企業在內的跨國企業對美國當前和今後一段時間的投資環境、政策的穩定性和連續性存在擔憂。

高峰指出，中方認為在國際投資領域，應持續推動投資便利化，不贊成以國家安全為由，收緊外國投資條件，美國向多個貿易夥伴採取單邊貿易保護行為，已成為影響全球跨境投資及經濟主要因素之一，資本會用腳投票，全球市場會對美國投資環境變化給出答案。

對於美國白宮報告批評中國政府對美國及全球進行經濟侵略，高峰回應指出，稍為對現代經濟全球化及經濟體之間科技蔓延效益原則有基本常識的人，都不會同意有關指摘。

高峰批評報告罔顧中美企業之間基於商業原則的契約精神，開展合作歷史事實，是煞費苦心，重申中方將繼續支持及參與全球經濟化進程，歡迎全世界投資者來華投資。

另外，高峰表示，日前結束的中歐經貿高層對話，在支持及推動經濟全球化達成重要共識，相信在個別國家出現貿易保護主義抬頭下，中歐經貿合作將為全球經濟持續復甦及穩定發展帶來一股暖流。爭取在中歐投資協定第20輪談判中就市場准入等問題達成共識。雙方將以更加開放、靈活、務實的態度推動談判獲得新進展，雙方認為全面和富有雄心的投資協定符合中歐的共同利益。