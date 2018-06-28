中國財經

人民幣滙價跌勢未止，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.62，低見6.6282，現時跌逾百點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.6111，較上日下午4時30分收報6.5950，大跌161點子或0.24%；較晚上11時30分最後成交價6.6020，走弱91點子。

離岸價(CNH)亦曾逼近6.63，低見6.6299，最新報6.6154。

官方今日開出的中間價連續第7天下跌，報6.596，較上日中間價6.5569，大幅下調391點子，創2017年12月20日以來新低。