訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:37 中國財經

人幣在岸價早段穿6.62 挫逾百點子

放大圖片

人民幣滙價跌勢未止，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.62，低見6.6282，現時跌逾百點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.6111，較上日下午4時30分收報6.5950，大跌161點子或0.24%；較晚上11時30分最後成交價6.6020，走弱91點子。

離岸價(CNH)亦曾逼近6.63，低見6.6299，最新報6.6154。

官方今日開出的中間價連續第7天下跌，報6.596，較上日中間價6.5569，大幅下調391點子，創2017年12月20日以來新低。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。