今日 09:42
中國財經
人民銀行公開市場今日將進行總額800億元(人民幣．下同)的逆回購操作，期限7天。
本周共有6700億元逆回購到期，其中今日到期1800億元。據此計算，單日淨回籠1000億元。
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