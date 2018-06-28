中國財經

內地股市開市走低，上證指數延續上日挫逾1%的頹勢，今日低開13點，即失守2800點關口。

上證指數開市報2799點，跌13點或0.47%；現報2798點，跌14點或0.51%。

深成指開市報9130點，跌38點或0.42%；現報9135點，跌32點或0.36%。

滬深300指數開市報3434點，跌24點或0.7%；創業板指數開市報1544點，跌1點或0.1%。

各板塊普遍下滑，釀酒股挫逾1%；有色金屬、金融、房地產、化工、電力股偏軟；石油股則漲逾1%；鋼鐵、煤炭、水泥股靠穩。