中國財經

人民幣跌勢未止，兌美元在岸價(CNY)連續第5日大跌，創2017年12月19日以來的新低，5日累挫1235點子或1.9%；自本月高位(6月14日)以來不足半個月的時間內，累計下跌逾3%。

人民幣兌美元在岸價一度跌穿6.61關口，低見6.6183；收報6.5950，較上日下午4時30分收報6.5560，大跌390點子或0.59%；較晚上11時30分最後成交價6.5797，走弱153點子。

離岸價(CNH)更曾逼近6.62，低見6.6192，截至香港時間傍晚5時51分，離岸價報6.6059，在岸價報6.6057。

官方今日開出的中間價連續第6天下跌，報6.5569，較上日中間價6.5180，大幅下調389點子或0.6%，為去年12月25日以來最弱。

交易員指出，人民幣今日大幅上落，早段一度大跌，之後跌幅迅速收窄，並在收市前10分鐘再次啟動跌勢，全日波幅區間明顯走闊，或意味短期獨立下跌走勢基本結束，後市波動將重新和美元聯動。

另有交易員認為，近期人民幣滙價與美滙指數明顯脫鈎，走出一輪獨立下行行情。雖然人民幣快速下行，但市場仍有分歧，6.6元附近交投活躍；若羊群效應集聚，監管層可重新祭出「逆周期因子」來穩定市場情緒，因此不認為滙率貶值會失控。

人民幣滙價連貶多日，中國銀行國際金融研究所對《證券日報》引述分析指，人民幣適度貶值合理，可為中國應對貿易局勢留有餘地，所以不是壞事。

報道指，人民幣滙率近期貶值有多方面原因。一是本輪人民幣貶值主要是被動式的，是由美滙指數強勢上漲導致；二是貨幣政策周期錯位，中美無風險利差收窄；三是受中美貿易摩擦加劇影響，中國貿易順差收窄，經濟增速下行擔憂再起。