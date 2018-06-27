中國財經

內地股市收挫逾1%，上證指數2800點關口失而復得，連續第3日下滑，創逾25個月新低，兩市成交合計微增至3261億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早輕微低開2點後窄幅上落，其後跌幅不斷擴大，收市報2813點，挫31點或1.1%，最低見2798點，挫45點或1.6%；高見2854點，升9點或0.34%，成交1424.13億元。

深成指亦反覆下滑，收報9168點，挫170點或1.83%，最低見9139點，挫199點或2.14%；高見9378點，升38點或0.41%，成交1837.06億元。

滬深300指數報3459點，挫71點或2.03%；創業板指數報1546點，挫18點1.19或%。

分析師表示，儘管今日公布經濟數據偏暖，但市場反映冷淡，臨近午市滬股持續殺跌，權重股補跌拖累大市，滬指中段跌破2800點整數關口。在近日連跌壓力下，投資者傾向變賣流動性好的資產，導致大型股補跌，料短線將圍繞2800點反覆上落。

各板塊普遍受壓，釀酒股挫4%；水泥、鋼鐵、金融股挫逾1%；煤炭、房地產、電力、有色金屬、化工股偏軟；半新股則漲逾3.5%；石油股漲逾1%。

內地統計局公布，今年首5個月全國規模以上工業企業實現利潤總額2.73萬億元，按年增長16.5%，增速較首4個月加快1.5個百分點。