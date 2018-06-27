訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:28 中國財經

財政部:嚴禁政府購買服務名義違規舉債

放大圖片

財政部發布《政府購買服務管理辦法(徵求意見稿)》明確負面清單，對政府購買服務內容作全面、明確的禁止性規定，嚴禁以政府購買服務名義違法違規舉債融資。

財政部表示，研究起草新《辦法》是為進一步健全政府購買服務制度，加強和規範政府購買服務管理，積極有序推進政府購買服務改革。而不得作為政府購買服務的內容並列入指導性目錄的，包括不屬於政府職責範圍的服務事項；應當由政府直接履職的行政管理性事項，包括但不限於行政決策、行政執行、行政監督等事項；服務與工程打包的項目；以及融資行為等。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。