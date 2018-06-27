中國財經

財政部發布《政府購買服務管理辦法(徵求意見稿)》明確負面清單，對政府購買服務內容作全面、明確的禁止性規定，嚴禁以政府購買服務名義違法違規舉債融資。

財政部表示，研究起草新《辦法》是為進一步健全政府購買服務制度，加強和規範政府購買服務管理，積極有序推進政府購買服務改革。而不得作為政府購買服務的內容並列入指導性目錄的，包括不屬於政府職責範圍的服務事項；應當由政府直接履職的行政管理性事項，包括但不限於行政決策、行政執行、行政監督等事項；服務與工程打包的項目；以及融資行為等。