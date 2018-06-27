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中證監表示，調查發現金亞科技(300028.SZ)涉嫌欺詐發行股票，並將金亞科技及相關人員涉嫌欺詐發行等犯罪問題移送公安機關，依法追究刑事責任。此外，深圳證券交易所啟動對金亞科技強制退市機制。

中證監稱，調查發現，金亞科技為達到發行上市條件，通過虛構客戶、虛構業務、偽造合同、虛構回款等方式虛增收入和利潤，騙取首次公開發行(IPO)核准。其中2008年、2009年1月至6月虛增利潤金額分別3736萬元、2287萬元，分別佔當期公開披露利潤的85%、109%。上述行為涉嫌構成欺詐發行股票罪。

此外，發現金亞科技和相關人員還存在偽造金融票證、挪用資金以及違規披露、不披露重要訊息等犯罪嫌疑，中證監與公安機關進行會商，決定將金亞科技及相關人員涉嫌欺詐發行等犯罪問題移送公安機關依法追究刑事責任。

目前，中證監正在對金亞科技IPO保薦機構、證券服務機構及其從業人員的執業行為進行全面調查。初步查明，保薦機構聯合證券、審計機構廣東大華德律會計師事務所、法律服務機構天銀律師事務所，涉嫌發出含有虛假內容的證明文件，中證監將依法嚴肅處理。

此前，中證監依法對金亞科技2014年度報告虛假陳述給予60萬元(人民幣．下同)的上限罰款，對董事長、實際控制人周旭輝合計給予90萬元上限罰款，對多名直接責任人員給予處罰。

另外，深交所公布，已正式啟動對金亞科技的強制退市機制，公司股票存在被暫停及終止上市的風險。金亞科技自今日起復牌，交易30個交易日；同時深交所將作出是否暫停公司股票上市的決定；若在12個月內法院作出有罪判罰，深交所將作出股票終止上市決定。根據相關規則，創業板不接受公司股票重新上市申請。