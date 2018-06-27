中國財經

上證指數輕微低開2點後靠穩。

上證指數開市報2842點，跌2點或0.07%；現報2847點，升3點或0.11%。

深成指開市報9338點，跌1點或0.01%；現報9367點，升27點或0.3%。

滬深300指數開市報3525點，跌5點或0.17%；現報3532點，升1點或0.04%。

創業板指數開市報1564點，跌不足1點或0.04%；現報1570點，升5點或0.35%。

各板塊個別發展，鋼鐵、金融、房地產、有色金屬、電力、水泥股偏軟；石油股漲2%；化工、煤炭股靠穩。