今日 09:33
中國財經
人民銀行公開市場今日將進行總額600億元(人民幣．下同)的逆回購操作，期限7天。
本周共有6700億元逆回購到期，其中今日到期2100億元。據此計算，單日淨回籠1500億元。
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