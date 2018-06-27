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今日 06:58 時事脈搏 中國財經

兩名美參議員促特朗普推翻放生中興

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美國民主黨參議員Mark Warner與共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)致函總統特朗普，要求他重新考慮「放生」中興通訊(00763)的決定。

這兩名議員指出，與中興達成和解協議，是危及美國國家安全的事，因為中興是為中國政府服務。

自從美國政府與中興達成和解協議後，部分國會議員要求華府取消有關協議，部分則支持有關決定。參議院本月較早時以85票對10票，通過年度防衞法案(NDAA)，後者包括取消中興和解協議的條款。特朗普周二表示，將反對有關條款。

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