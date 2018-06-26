中國財經

內地股市個別發展，上證指數延續昨日挫逾1%的頹勢，收跌14點，連跌兩日，創逾兩年新低。兩市成交合計增至3258億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1%，全日反覆走軟，收市報2844點，跌14點或0.52%，最多挫55點或1.94%，低見2803點，成交1384.47億元。

深成指則先跌後回穩，收市報9339點，升14點或0.16%，最高見9364點，升39點或0.43%；低見9175點，挫149點或1.6%，成交1873.72億元。

滬深300指數報3531點，跌29點或0.82%；創業板指數報1564點，漲26點或1.71%。

分析師表示，受中美貿易爭端升級，以及外圍重挫影響，今日大市大幅低開，再次留下向下跳空缺口，隨後滬指下探至2800點整數關口後反彈，尾段跌幅收窄，以上證50為代表的權重股對大市拖累較大。目前場內交投氣氛低迷，悲觀情緒蔓延，料短線仍有調整過程。

各板塊個別發展，鋼鐵、水泥、房地產股挫逾1%；煤炭、金融、電力股偏軟；半新股則漲逾5%；化工、石油股漲1%；有色金屬股靠穩。

美國政府傳準備限制中國投資，而中國暗示會採取報復措施，包括限制美資進入中國市場，拖延審查美國企業併購等。