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杭州宣布，在住房限購區域範圍內，暫停向企事業單位及其他機構銷售住房，並要求市住保房管部門對相關政策進一步研究完善。

杭州市住房保障和房產管理局午間發出通知，指昨晚，九龍倉瓏璽項目公證搖號公開銷售過程中，出現3家企業同時中籤的情況，引起了網民的較大關注。

通知表示，杭州市房地產市場持續健康發展協調小組對此高度重視，已第一時間聯繫市司法部門要求確保公證搖號工作公開、公平、公正。

同時，在住房限購區域範圍內，暫停向企事業單位及其他機構銷售住房(含商品住房和二手房)。