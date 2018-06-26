中國財經

中國聯通與京東集團簽署「京東便利店」戰略合作，共同開啟深層次合作、多方賦能的創新零售合作新模式。

根據戰略協議，聯通的號卡、寬頻等各項業務將以商品形式進入京東便利店，並在「掌櫃寶」App上線提供通訊服務。至於京東便利店，將借助聯通提供的實體店面營運能力、權益資源、大數據分析與引流合作，提升商戶的市場份額。

聯通副總經理買彥州表示，聯通正加快互聯網轉型步伐，通過釋放電子劵資源、全品類供應鏈輸出、大數據營運和線上線下交叉引流等手段，為門店賦能，與京東提出的「無界零售」新思路吻合。