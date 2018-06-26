中國財經

中國國務院關稅稅則委員會發布通知，要求海關總署自7月起，對原產於孟加拉、印度、老撾、南韓、斯里蘭卡的進口貨物適用《〈亞洲-太平洋貿易協定〉第二修正案》協定稅率。

其中在食品、農產品中，其他活鰻魚從10%的最優惠國稅率調至6.7%；鮮、冷帶魚由12%降至8%；凍冷水小蝦蝦仁從8%降至4%。黃大豆、黑大豆、青大豆和其他大豆均從3%降至零稅率。

此外，紡織原材料稅率亦多有下調，如供零售用的其他山羊絨紗線從6%降至4.2%，染色的較輕質全棉平紋布則由10%降至6.5%。