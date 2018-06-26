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上海證券交易所及深圳證券交易所分別發出公告指出，上市公司股票質押風險總體可控。

上交所稱，近期市場波動較大，市場對股票質押式回購交易違約處置可能帶來的影響產生了一定擔憂。據上交所股票質押業務現狀來看，場內質押規模穩中有降，總體風險基本可控。截至目前，滬市股票質押平均履約保障比例為181%，股票質押總市值佔滬市總市值的3%，其中，低於平倉線的股票質押市值在滬市總市值中的佔比不到0.2%。

上交所續稱，上一周，上交所股票質押融資實際日均違約處置約1900萬元人民幣，未見顯著變化。從股票質押交易定位、風險防範機制和實際情況看，違約處置對二級市場影響非常有限。截至目前，尚未發生由於二級市場平倉賣出導致上市公司控制權非正常轉移的情況，股票質押風險對市場短期衝擊有限。

深交所稱，從統計數據看，深市質押平倉風險總體可控。截至目前，深市股票質押平均(按質押市值加權平均)履約保障比例為223%。低於平倉線的股票質押市值佔深市總市值的比例不到2%，考慮到司法凍結、股份限售、減持限制等因素，在二級市場可直接平倉處置的比例則更低。上一周深市股票質押融資實際日均違約處置約3000萬元人民幣左右，沒有明顯變化。

深交所指出，針對近期暴露出的股票質押風險等情況，將進一步規範股東高比例質押的訊息披露，強化對股東股票質押行為的監管。