訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:02 中國財經

人民幣跌穿6.54 收近半年低

放大圖片

人民幣兌美元持續走軟，在岸價(CNY)跌穿6.54，低見6.5476，收市跌276點子，創近半年新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.5240，較上周五(22日)下午4時30分收報6.4964，大跌276點子或0.42%；較晚上11時30分最後成交價6.4950，走弱290點子。

離岸價(CNH)更跌穿6.55，低見6.5540，截至香港時間傍晚5時39分，離岸價報6.5513，在岸價報6.5433。

官方今日開出的中間價第4天下跌，報6.4893，較上周五中間價6.4804，下調89點子或0.14%。

交易員指出，中美貿易爭端風險升級，加上中美貨幣政策背離，市場購滙情緒升溫；人民幣中間價有所過濾，但未能緩和購滙情緒，加上今日跌穿年內低位，人民幣或仍有一定調整空間。

另有交易員認為，近期人民幣在美元衝高回落時仍持續調整，貶值預期有所累計，但可預計相對有彈性的人民幣滙率料不會積累超調風險。另外，人民幣調整也快速推低CFETS滙率指數；而受中國人民銀行降準影響，一年期掉期點跌破600點關口，創兩個月新低。市場關注監管層的方向指引。

人民銀行周日(24日)一如市場預期，下調人民幣存款準備金率0.5個百分點，料合共釋出約7000億元資金。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。