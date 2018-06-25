中國財經

人民幣兌美元持續走軟，在岸價(CNY)跌穿6.54，低見6.5476，收市跌276點子，創近半年新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.5240，較上周五(22日)下午4時30分收報6.4964，大跌276點子或0.42%；較晚上11時30分最後成交價6.4950，走弱290點子。

離岸價(CNH)更跌穿6.55，低見6.5540，截至香港時間傍晚5時39分，離岸價報6.5513，在岸價報6.5433。

官方今日開出的中間價第4天下跌，報6.4893，較上周五中間價6.4804，下調89點子或0.14%。

交易員指出，中美貿易爭端風險升級，加上中美貨幣政策背離，市場購滙情緒升溫；人民幣中間價有所過濾，但未能緩和購滙情緒，加上今日跌穿年內低位，人民幣或仍有一定調整空間。

另有交易員認為，近期人民幣在美元衝高回落時仍持續調整，貶值預期有所累計，但可預計相對有彈性的人民幣滙率料不會積累超調風險。另外，人民幣調整也快速推低CFETS滙率指數；而受中國人民銀行降準影響，一年期掉期點跌破600點關口，創兩個月新低。市場關注監管層的方向指引。

人民銀行周日(24日)一如市場預期，下調人民幣存款準備金率0.5個百分點，料合共釋出約7000億元資金。