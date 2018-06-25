中國財經

中國銀保監數據顯示，5月底銀行業金融機構資產總額249.66萬億元(人民幣‧下同)，按年增長7.2%；負債總額229.4萬億元，按年增6.8%，資產和負債增速均與上月持平。

其中，5月中國商業銀行總資產為193.02萬億元，總負債則177.7萬億元，按年增速分別為6.5%和6%。

此外，股份制商業銀行的總資產和總負債增速為3.7%和3.1%，增速較上月有所提升；大型商業銀行的總資產和總負債增速為5.4%和5.2%，增速則較上月有所下降。