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馬雲:每人有權享平等待遇金融服務

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阿里巴巴主席馬雲出席記者會時表示，對於Alipay推出菲律賓滙款服務感到高興，項目起源於多年前的承諾，在支付寶剛推出時，已有菲律賓朋友及同事詢問何時可以使用支付寶滙款至菲律賓，他多年來一直記着，但當時支付寶並未成熟，而且銀行滙款收費貴，一直希望解決相關問題。

他表示，阿里曾計劃收購美國Moneygram，冀望幫助全球在海外工作的人，但因各種原因沒有機會與Moneygram合作。被問到收購失敗會否覺得遺憾及生氣，他認為，遺憾的應該是Moneygram。

他指出，於1985年曾經去中國銀行將人民幣兌換100美元，卻花了6小時，若現時他去銀行，就會得到VIP的待遇；期望支付寶可令每位使用者在滙款時得到平等待遇，因每個人都有權利享受金融服務。

他續稱，歐美提倡的「Fintech」是令銀行及金融機構愈來愈強大，而阿里所提倡的「Tech-fin」則是令消費者更強大，又認為所有拒絕技術及創新的金融機構都是沒有未來的。區塊鏈是改變世界，改解社會問題，並非用作一夜暴富的功具，並不是泡沫。

另外，他表示，香港有20萬菲律賓工人，每年滙款規模達7億美元，每人賺的每一分錢都不容易，故期望過程可更快速、便宜、安全。全球有達17億人現時仍未有銀行賬戶，相信解決問題是新金融的擔當和責任。

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