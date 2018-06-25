中國財經

內地股市高開低走，上證指數收挫1%，創兩年新低，2900點關口得而復失，兩市成交合計略增至3079億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開13點，一度收復2900點關口，高見2908點，升18點或0.65%，其後升幅收窄及倒跌，午後跌幅不斷擴大，收市報2859點，挫30點或1.05%，最低見2857點，挫31點或1.1%，成交1323.5億元。

深成指亦先升後倒跌，收報9324點，跌85點或0.9%，最低見9320點，跌89點或0.95%；高見9494點，升84點或0.9%，成交1755.54億元。

滬深300指數報3560點，挫48點或1.34%；創業板指數報1538點，跌11點或0.72%。

分析師表示，受周日定向降準利好刺激，大市今日高開，但隨後一路下滑，短線資金獲利回吐。目前市場資金面和情緒都非常不穩定，大市缺乏持續性反彈基礎。市場需要一定時間修復並積累做好的交投量和信心，短期大市仍未完成探底。

各板塊普遍下滑，金融、水泥、鋼鐵、煤炭、房地產股挫逾1%；有色金屬、電力、化工股偏軟；半新股則漲逾4%；石油股靠穩。

人民銀行周日(24日)一如市場預期，下調人民幣存款準備金率0.5個百分點，料合共釋出約7000億元資金。