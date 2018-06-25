中國財經

台灣股市收跌，加權指數收報10786點，跌112點或1.04%。

台股今早低開65點，其後跌幅擴大，失守10800點關口，最低見10786點，連續兩日下滑。其中，機電股挫1.72%，泥窯股跌0.69%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨上周五美股個別發展，因美國總統特朗普警告將對歐盟進口汽車徵收20%的關稅，環球貿易戰風險升溫。

此外，本周公布業績的美國藍籌股，分析認為很可能在報告中反映遭受貿易戰的負面衝擊，市場同時關注美國銀行界壓力測試結果，拖累大市偏軟。