人民幣滙價跌勢延續，在岸人民幣兌美元(CNY)早段一度跌逾380點子。
截至本港早上11時56分，在岸人民幣報6.5310，低見6.5376，創逾5個月低。
離岸人民幣兌美元(CNH)報6.5395，低見6.5433。每百人民幣兌港元報83.26。
人民幣兌美元中間價報6.4893，較上周五下調89點子或0.14%，是第4天下跌。
交易員表示，中美貿易戰升級憂慮，疊加中美貨幣政策背離，市場購滙情緒升溫。人民幣中間價雖有所過濾，但未能緩和購滙情緒，相信人民幣或仍有一定調整空間。
今日 12:04 中國財經
人民幣滙價跌勢延續，在岸人民幣兌美元(CNY)早段一度跌逾380點子。
截至本港早上11時56分，在岸人民幣報6.5310，低見6.5376，創逾5個月低。
離岸人民幣兌美元(CNH)報6.5395，低見6.5433。每百人民幣兌港元報83.26。
人民幣兌美元中間價報6.4893，較上周五下調89點子或0.14%，是第4天下跌。
交易員表示，中美貿易戰升級憂慮，疊加中美貨幣政策背離，市場購滙情緒升溫。人民幣中間價雖有所過濾，但未能緩和購滙情緒，相信人民幣或仍有一定調整空間。
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