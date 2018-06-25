中國財經

上證指數早段由升轉跌，現跌4點，深成指升22點。

上證指數現報2885點，跌4點或0.16%，最低見2884點，跌5點或0.2%，成交589.97億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9432點，升22點或0.24%，高見9494點，升84點或0.9%，成交874.78億元。

滬深300指數報3600點，跌8點或0.25%；創業板指數報1557點，升8點或0.52%。

半新股漲逾6%；石油股漲2%；化工、有色金屬、電力股靠穩；鋼鐵、金融、煤炭、水泥、房地產股則偏軟。