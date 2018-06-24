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人行降準力度超預期 下半年料續寬鬆

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人民銀行由7月5日起下調存款準備金率0.5個百分點，合共釋放7000億元人民幣(下同)。綜合市場認為，此次定向降準快速執行，結構性寬鬆再次確認，預料下半年仍有可能進一步降準0.5個百分點至1個百分點。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強撰文指出，人民銀行透過降準支持債轉股，或反映人行意欲控制信貸風險，下一步行動或透過公開市場注資，並且進一步降準。

人行通過降準的方式營造利率下行環境，有利於利率市場化的推進。在以資產負債回到表內(回表)為目標的金融去槓桿背景下，降低準備金率能有效降低銀行負債端成本，有助於推動銀行資產負債回表進程，持續利好利率債市場。

人行預計本次降準將會釋放資金約7000億元，超過部分市場人士原本預計的4000億元。客觀上釋放了流動性，緩解市場資金壓力，有利於改善市場情緒。

在宏觀層面，本次降準適逢內地經濟遇上放緩勢頭，尤其是中國與美國爆發貿易糾紛，或對中國經濟產生負面影響。

降準行動預料將使人民幣滙率繼續走弱。本次降準的時機說明，政策層對於當前人民幣匯率的貶值空間，心中比較有數，比較有信心使得貶值範圍處於可控區間。

從微觀層面看，內地持續清理金融業，放貸的金融機構都面臨較大資金壓力，一方面須向人行的中期信貸工具償還資金，亦要為7月份的稅季預備資金，都加大資金需求，人行本次降準有助緩解資金壓力。

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