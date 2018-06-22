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內地A股上市的海航基礎(600515.SH)，擬作價103.81億元人民幣進行收購，所購資產主要包括香港國際建投(00687)74.66%股權。

香港國際建投主要從事地基打樁業務與房地產開發業務。

海航基礎發表公告披露重大資產重組方案，公司擬作價103.81億元人民幣，以發行股份及支付現金方式，向實控人旗下北京海航金控收購其將要持有的海航金融一期100%股權；另擬募集配套資金不超過20億元人民幣。海航金融一期下屬主要資產是香港國際建投74.66%股權。

海航基礎股份繼續停牌。