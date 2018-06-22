全國中小企業股份轉讓系統公布，合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)，以及符合規定的境外戰略投資者，均可參與投資新三板掛牌公司。
全國股轉公司表示，近期國務院印發《關於積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知》，允許外商比照上市公司相關規定投資新三板掛牌公司。
全國股轉公司將協調並配合有關部門，結合新三板市場特徵，進一步完善外商投資新三板掛牌公司的相關制度，引導符合條件的外商投資新三板掛牌公司，穩步推進新三板市場對外開放，提升市場服務實體經濟能力。
今日 18:18 中國財經
全國中小企業股份轉讓系統公布，合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)，以及符合規定的境外戰略投資者，均可參與投資新三板掛牌公司。
全國股轉公司表示，近期國務院印發《關於積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知》，允許外商比照上市公司相關規定投資新三板掛牌公司。
全國股轉公司將協調並配合有關部門，結合新三板市場特徵，進一步完善外商投資新三板掛牌公司的相關制度，引導符合條件的外商投資新三板掛牌公司，穩步推進新三板市場對外開放，提升市場服務實體經濟能力。
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