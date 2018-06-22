中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)續收逾5個月的新低，早段一度跌穿6.51，低見6.5107。本周累跌796點子或1.24%，為去年9月中旬以來的最大單周跌幅。

人民幣兌美元在岸價收報6.4964，較上日下午4時30分收報6.4917，跌47點子或0.07%；較晚上11時30分最後成交價6.4940，走弱24點子。

離岸價(CNH)亦曾跌破6.51，低見6.5155，截至香港時間傍晚5時46分，離岸價報6.4991，在岸價報6.4953。

官方今日開出的中間價連跌第3天，報6.4804，較上日中間價6.4706，下調98點子或0.15%。

交易員指出，雖然隔晚美滙指數從11個月高位回落，但在岸人民幣謹慎情緒仍需消化，購滙需求仍較多，而午後借助歐羅反彈，滙價跌幅相應收窄，最終收市未能跌破6.5關口。市場預期短期人民幣仍有一定調整壓力，但人民幣不具備超出預期的貶值。

另有交易員認為，最近5個交易日人民幣調整超過1000點，美元兌人民幣3個月風險逆轉指標有所上行，表明短期市場貶值預期有所上升，但如果結合去年人民幣走勢，可預期監管層對人民幣波動的容忍度，而市場彈性較高意味人民幣累積超調的風險並不大。

人民銀行旗下《金融時報》指，人民幣雖然有所波動，但未失去溫和有序狀態。報道亦引述外管局原國際收支司司長管濤指出，人民幣兌美元滙率下挫，主要是受到市場短期負面情緒擾動。而下一階段的人民幣滙率走勢，仍然取決於中國自身的經濟基本面。