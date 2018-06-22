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今日 17:11 中國財經

內地首5月對美直接投資大跌逾九成

內地媒體引述榮鼎諮詢報告稱，今年首5個月，中國針對美國的投資和併購等直接投資金額按年大跌92%，只有18億美元，創逾7年低。

報告指出，目前諸如海航、安邦、萬達等中國企業，都在出售其持有的美國資產，這使得今年首5個月已完成的美國資產剝離達到96億美元，尚未完成的估計有40億美元左右。

相關情況是源於去年下半年以來，中國政府嚴格管控跨境資本流動，以及國內強力去槓桿、防控金融風險的政策。同時，中美兩國經貿關係惡化更是令中國對美投資雪上加霜。

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