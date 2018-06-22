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今日 16:17 中國財經

管濤指人幣下挫受市場負面情緒擾動

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人民幣滙價近日走弱，人民銀行旗下《金融時報》指，人民幣雖然有所波動，但未失去溫和有序狀態。

報道亦引述外管局原國際收支司司長管濤指出，人民幣兌美元滙率下挫，主要是受到市場短期負面情緒擾動。而下一階段的人民幣滙率走勢，仍然取決於中國自身的經濟基本面。

從4月和5月份的情況來看，儘管美元走強，但在中國市場上並未形成人民幣貶值恐慌情緒。他表示，大家還是和之前的做法一樣，在人民幣貶值時賣出外滙，在人民幣升值時買入外滙。意味滙率的價格槓桿作用在正常發揮。

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