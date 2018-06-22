中國財經

內地股市收升，上證指數先跌後回穩。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減16%至2993億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌4.37%，連跌5個星期，累計挫303點或9.51%。

上證指數今早低開20點，早段跌幅不斷收窄，午後止跌回穩，收市報2889點，升13點或0.49%，全日最多升16點或0.56%，高見2891點；最多挫38點或1.34%，低見2837點，成交1271.61億元。

深成指亦反覆靠穩，收報9409點，漲93點或1%，最高見9416點，漲99點或1.07%；最低見9172點，挫144點或1.55%，全日波幅243點，成交1721.46億元。

滬深300指數報3608點，升15點或0.44%；創業板指數報1549點，漲27點或1.84%。

分析師表示，今天大市低開高走，前期護盤的煤炭、鋼鐵、有色金屬、金融板塊繼續調整，互聯網、通訊設備等科技股則整體上漲，推動滬指反彈上揚。短線看，大市在累計較大跌幅之後，有初步止跌築底跡象，但交投量不足，彈升力度有限，後市料難脫離低位窄幅上落。

各板塊幾乎全線上揚，化工、鋼鐵、有色金屬、水泥、煤炭、石油股漲逾1%；房地產、金融、電力股靠穩；半新股則偏軟。

中宣部旗下的《中國日報》報道，中央鼓勵銀行透過具針對性的貨幣政策工具，向微小企業提供更多貸款，以緩解金融壓力及控制債務違約，包括進一步降低存款準備金率(RRR)，分析師預計相關措施可能在一周內公布。