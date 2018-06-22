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今日 14:31 中國財經

中鋼協恐下半年鋼材市場供過於求

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中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗表示，今年下半年中國的鋼材需求預計將持穩，但同時警告由於有新增產能，鋼材市場面臨供過於求的威脅。

屈秀麗稱，產能釋放較快，受高利潤驅動，非法的低端螺紋鋼生產重現，加大鋼材市場出現供應過剩的風險。

她表示，今年首4月，中國鋼鐵行業投資按年增加4.3%。

屈秀麗又指，中美貿易摩擦將對中國鋼鐵需求有間接影響，存在潛在的機械出口下降風險，但中國鋼鐵產品具有較強的競爭力，預計後期鋼材出口不會有太大的下降，全年有望保持去年水平。

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