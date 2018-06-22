中國財經

A股午後靠穩，上證指數現升4點，深成指升67點。

上證指數現報2880點，升4點或0.16%，最高見2891點，升16點或0.56%，成交1045.49億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9384點，升67點或0.72%，高見9416點，漲99點或1.07%，成交1440.37億元。

滬深300指數報3596點，升3點或0.1%；創業板指數報1549點，升27點或1.81%。

各板塊個別發展，鋼鐵、化工、水泥股漲逾1%；石油、有色金屬、煤炭、房地產股靠穩；金融、電力股則偏軟。