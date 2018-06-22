中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10899點，跌41點或0.38%。

台股今早低開39點，其後反覆偏軟，最低見10828點，終止連續兩日的升勢。其中，造紙股挫1.42%，機電股跌0.64%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨隔晚美股下滑，其中道指連續第8個交易日下跌，因美國與中國、歐盟的貿易戰打擊市場信心，加上重磅股鴻海去年營收增長未達目標，拖累大市下滑。

個股方面，重磅股大立光挫2.78%，聯發科、鴻海雙雙跌0.48%，台積電則升0.44%。