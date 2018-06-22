中國財經

飽受財困的樂視網今天舉行股東大會，財務總監張巍表示，關於上市公司今年7、8月份即將到期的債務，正與金融企業積極溝通中，現已取得一定進展。

根據上市公司早前公告，樂視網今年底到期的債務約56.2億元人民幣。張巍表示，與非上市公司的關聯債務也在積極溝通中，但目前尚未簽署正式協議。

被問到樂融致新的「出表」風險及觸發條件時，張巍表示，目前樂融致新仍然在上市公司並表範圍內，並未達到「出表」條件。

另外，樂視網董事長劉淑青透露，樂視旗下超級電視新產品將在下半年亮相，下一步將在用戶服務、資金和產品層面持續改善經營環境，並積極重新啟動公司的核心業務。

劉淑青指出，樂視網將繼續積極尋求與其他內容服務商開展合作，為超級電視的最終用戶提供更多元化服務，不斷提升使用者體驗。同時，正積極與相關金融機構協商貸款展期，努力解決資金壓力，公司又將繼續結合軟件、硬件研發優勢，進一步強化公司的產品能力，並探索新的業務模式。

她續稱，之前引入的騰訊(00700)、京東等合作夥伴正處於合作發展期。在目前公司整體仍未走出資金困境的情況下，公司管理層正竭力恢復超級電視面向用戶的服務能力和內容優勢。而樂融致新業務的未來發展將促進樂視上市體系業績提升。