中國財經

《人民日報》發文表示，美國對華「301調查」結果中，對於中國知識產權保護方面的指摘，尤其是脫離法治的軌道和國際規則體系來指摘中方盜竊知識產權、強制高技術轉讓的說法，無異於信口雌黃。

中國人民大學法學院教授劉春田接受該報專訪時表示，美國「301調查」不顧中國實際情況和多年來在知識產權保護方面的努力，以「莫須有」的方式指摘中國侵害美國的知識產權，是不負責任。

劉春田指出，美國企業對華技術轉讓是正常的商業行為，是企業雙向選擇和自主決策的結果，不能把正常的商業交易行為視作政府採購的強制行為。在不少領域，美方企業技術確實先進，中方企業希望通過合作，學習和引進先進的技術並消化、吸收，通過深度研發獲得更新的技術，從而增強自身進一步發展的力量，這符合自然法則，符合技術進步的規律，只要正當，任何國家都有權利對合法取得的技術再度開發研究，並從中獲得正當權益。

劉春田認為，知識產權既是財產，也是企業競爭手段。在法治社會中，這些均由法律途徑解決，企業自有辦法，而非政府插手可以奏效。美國既是市場國家又是法治社會，美國政府應該明白這個基本道理。

劉春田續稱，市場經濟下，尊重經濟運行的基本規律和法治才是正道。知識產權屬於私權，私權糾紛自有法治渠道。企業或個人行為，不應記到國家頭上。面對企業之間的跨國糾紛，美國政府棄正常的法律途徑和國際規則不用，由政府走到前台，單方面動用其國內法律「301條款」，把國家當成制裁的對象，有違法治，實屬任性妄為。