中國財經

中國財政部部長劉昆在2017年中央決算報告中指出，繼續依法加強限額內地方政府債務管理，着力防控地方政府隱性債務風險。

劉昆表示，將加快財稅體制改革，加快出台修改後的預算法實施條例；推進綜合與分類相結合的個人所得稅制度改革；推進地方稅體系建設；抓緊制定中央與地方收入劃分改革方案，抓緊完成消費稅法、印花稅法、關稅法等草案的起草工作。

報告又指，出台實施企業職工基本養老保險基金中央調劑制度方案，實現基金安全可持續和財政負擔可控，確保各地養老金按時足額發放。