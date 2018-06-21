中國財經

人民幣滙價雙雙急貶，在岸價(CNY)午後跌穿6.5關，創逾5個月低。

截至本港下午3時02分，在岸人民幣兌美元報6.5063，較昨日4時30分收報6.4715，下跌348點子；較昨晚11時30分收市6.4750，下跌313點子。

離岸人民幣兌美元(CNH)更下挫超過350點子，跌穿6.51水平，現報6.5162，低見6.5166，是逾5個月低。每百人民幣港元報82.89。

交易員表示，今日市場流動性較此前轉差，導致價格波動加劇，近期企業的境外分紅和利潤滙回購滙開始增加。