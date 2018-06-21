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今日 11:25 中國財經

商務部:美貿易保護主義大棒對中國不管用

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中美貿易衝突升溫，中國商務部表示，美方貿易保護主義大棒對中國不管用，失去理性的行為不利於解決問題，無論美方態度如何變化，中方都將坦然應對，按照既定節奏堅定推進改革開放。

商務部發言人高峰在例行發布會上稱，中方立場是一貫和明確，反對舉着貿易保護主義大棒，實施極限施壓和訛詐的做法，美方將嚴重破壞世界貿易秩序，損害貿易夥伴利益，也會傷及美國企業和本國利益。

高峰表示，這種行為是不得人心的，總是把別的國家當成自身問題的替罪羊，是對歷史和現實的嚴重歪曲。

他指出，中方對美產品徵收關稅清單是對美方單邊措施的回應，是不得已而為之，也符合相關法律和國際法的基本原則，這與自身的擴大出口並不衝突。中方已做好充分準備，必要的話將運用包括數量型工具和質量型工具措施捍衞國家和人民的利益。

高峰指出，此前中美雙方的磋商是積極和建設性的，符合世貿組織，但令人遺憾的是美方反復無常變本加厲，美方貿易保護主義大棒對中國不管用，失去理性的行為不利於解決問題。

美國總統特朗普上周五宣布對500億美元(約3900億港元)從中國進口商品加徵高額關稅，中國採取對等的關稅舉措予以回應。特朗普其後再威脅將對2000億美元(約1.56萬億港元)的中國商品加徵10%關稅。

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