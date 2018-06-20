訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:43 中國財經

鴻海基金股東斥郭台銘董事會出席率低

放大圖片

富智康(02038)母公司台灣鴻海精密將於周五(22日)召開股東會，基金股東Hermes EOS發信要求該公司加強溝通及披露。

Hermes EOS指出，一間大型公司應有良好的企業管治，需要有一個強大及互通的董事會，但董事長郭台銘在董事會議的出席率僅45%，低於股東的預期，而另一名獨立董事在2016年加入董事會後，其出席率只有36%。

該基金要求鴻海精密勾劃未來3年、5年及10年的遠景，包括目標及業務表現，以及不同業務的財務數據，以讓股東對公司業務部門，能夠有更佳的評估。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。