中國財經

富智康(02038)母公司台灣鴻海精密將於周五(22日)召開股東會，基金股東Hermes EOS發信要求該公司加強溝通及披露。

Hermes EOS指出，一間大型公司應有良好的企業管治，需要有一個強大及互通的董事會，但董事長郭台銘在董事會議的出席率僅45%，低於股東的預期，而另一名獨立董事在2016年加入董事會後，其出席率只有36%。

該基金要求鴻海精密勾劃未來3年、5年及10年的遠景，包括目標及業務表現，以及不同業務的財務數據，以讓股東對公司業務部門，能夠有更佳的評估。