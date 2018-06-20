中國財經 時事脈搏

中美貿易戰持續升溫，美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，兩國為解決貿易糾紛進行過多輪談判，但沒有進展，美國唯有以關稅捍衞自身利益，中國只會成為輸家。

外交部發言人耿爽回應指，中方不挑貿易戰，但不怕貿易戰，認為在解決經貿問題上對話比對抗強，如果有人執意發起貿易戰，中方會奉陪到底。

至於中方會否與美方就經貿問題再展開談判，耿爽重申，中方主張雙方通過對話協商解決有關經貿問題，中美之前3次磋商取得一些進展，希望美方注意到中方在過程中展示出充分誠意和善意。