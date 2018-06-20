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今日 15:26 中國財經

滬指止四連跌 2900關失而復得

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內地股市反覆上揚，上證指數2900點關口失而復得，終止連續4天的跌勢。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾26%至3482億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開17點，早段反覆走低，一度低見2872點，挫35點或1.23%，午後止跌回穩，最高見2925點，升17點或0.61%，收報2915點，升7點或0.27%，全日波幅53點，成交1533.34億元。

深成指亦先跌後回升，收報9501點，升86點或0.92%，最高見9549點，漲134點或1.43%；低見9310點，挫104點或1.11%，全日波幅239點，成交1948.75億元。

滬深300指數報3635點，升14點或0.4%；創業板指數報1563點，漲16點或1.08%。

分析師表示，大市此前持續下行出現超跌，今天走出技術性反彈行情，鋼鐵和醫藥股表現活躍。但中美貿易爭端作為影響市場的核心因素，短期如不能明朗，大市下行趨勢難改，料短線反彈空間不大，其後將繼續反覆探底。

各板塊普遍向好，半新股漲逾4%；鋼鐵股漲逾2%；煤炭、水泥股漲逾1%；房地產、化工、電力、有色金屬、石油股靠穩；金融股則偏軟。

受中美貿易摩擦影響，內地股市昨日大挫。中國人民銀行行長易綱隔晚呼籲投資者保持冷靜，理性看待，稱作為全球第二大經濟體的中國應對外部衝擊的能力不斷增強。他強調，目前內地經濟基本面良好，經濟增長的韌性增強，今年以來人民幣是少數對美元升值的貨幣之一。基於這樣的經濟基本面，有信心中國的資本市場能健康發展。

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