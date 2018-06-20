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今日 14:16 中國財經

台股收報10927點 升0.21%

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台灣股市扭轉昨日挫逾1.6%的頹勢，今日高收，加權指數收報10927點，升23點或0.21%。

台股今早輕微高開不足1點，其後反覆上落，尾段升幅擴大，最高見10969點，收升23點。其中，塑化股漲1.5%，食品股漲1.42%，泥窯股亦漲1.13%。

分析師指出，台股今日先跌後回升，主要是早段跟隨隔晚美國股市下滑，其中道指插1.15%，連跌6天，因美國擬擴大對中國進口產品關稅，為中美貿易戰火上添油，市場情緒受衝擊，但尾段大市追隨內地股市的升勢而收復失地。

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